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إسلامي: إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديهما تفاعل مستمر

2023-07-26

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم أن التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ومستقر.

وقال إسلامي: إن “علاقة بلاده مع الوكالة الدولية تستند إلى تقرير مدير الوكالة رافائيل غروسي لشهر آذار الفائت في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع للوكالة، وبشكل يبعث على الثقة”.

وأوضح إسلامي أن من أهم إنجازات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تمكنها من إنتاج “الكعكة الصفراء”، وهو مصطلح يشير إلى اليورانيوم الطبيعي في صورة مسحوق غير قابل للذوبان في الماء، ويحتوي على نسبة 80 بالمئة من اليورانيت من الفوسفات، لإضافتها إلى المصادر المشعة وهي اليورانيوم.

وأشار إلى أن المنظمة تتجه إلى زيادة إنتاج الكهرباء إلى سقف 20 ألف ميغاواط، إلا أنه بسبب الصعود والهبوط الذي حدث في مسار الصناعة النووية تأخر تحقيق الأمر قليلاً.

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