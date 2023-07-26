سورية تعرب عن تضامنها وتعازيها بضحايا الحرائق في الجزائر

دمشق-سانا

أعربت سورية عن تعازيها وتضامنها مع الحكومة والشعب الجزائري الشقيق بسبب الحرائق التي اندلعت في العديد من المناطق، وأودت بحياة العشرات.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم تسلمت سانا نسخة منه: “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تتقدم بأحر التعازي القلبية للحكومة والشعب الجزائري الشقيق لمصابه الأليم الذي سببته حرائق الغابات في بعض المناطق، وما نجم عنها من خسائر جسيمة ولا سيما في أرواح المدنيين وعناصر الجيش”.

وأضافت الوزارة: “إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن تضامنها قيادةً وحكومةً وشعباً مع الشعب الجزائري الشقيق وعائلات الضحايا والجرحى، مؤكدة ثقتها بقدرة الجمهورية الجزائرية الشقيقة على تجاوز هذا الحدث الأليم”.

وكانت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت في العديد من ولايات الجزائر ارتفعت إلى 34 حالة وفاة، بينهم 10 من أفراد الجيش، وإصابة المئات.

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