مدير زراعة اللاذقية: فرق الإطفاء تواصل عمليات إخماد الحرائق بريف اللاذقية وتسيطر على عدد منها

اللاذقية-سانا

أعلن مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن فرق الإطفاء تواصل عمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي التي اندلعت مساء أمس، حيث تمت السيطرة على حرائق القطاعين الغربي والجنوبي منها ودخولهما مرحلة التبريد، فيما تواصل فرق الإطفاء التعامل مع الحرائق في القطاعين الشرقي والشمالي.

وأشار دوبا في تصريح لمراسل سانا إلى سيطرة فرق الإطفاء على الحرائق في القطاع الغربي من ريف اللاذقية، والممتدة بين قريتي بيت شميسة والسرسكية والشيخ عبد الرازق وإخمادها مع دخولها مرحلة التبريد حالياً.

كما لفت دوبا إلى إخماد الحرائق بشكل كامل في القطاع الجنوبي من الريف، بدءاً من قرية بيت جراد وعين الزرقاء، مروراً بقرى الطارقية وسولاس وخربة سولاس وصولاً إلى قرية زغارو، حيث دخلت حرائق هذه المنطقة مرحلة التبريد.

وفيما يتعلق بالحرائق في القطاع الشرقي بين دوبا أن فرق الإطفاء تسيطر على الوضع بشكل عام في هذا القطاع باستثناء مسافة حوالي 2 كيلو متر جنوب قرية الكواسر، حيث تتواصل عمليات إخماد النيران التي لا تزال مشتعلة فيها.

وأوضح مدير الزراعة أنه تم تقسيم مواقع الحرائق في الريف الشمالي إلى أربعة قطاعات، هي شمالي وجنوبي وشرقي وغربي، وتم توزيع العمل بين فرق الإطفاء على هذه القطاعات وبإشراف مباشر من كوادر المديرية لضمان التنسيق بين كل قطاعات الحرائق للسيطرة عليها، لافتاً إلى السيطرة على ثلاثة قطاعات مع استمرار فرق الإطفاء في عملها على إخماد النيران في القطاع الشمالي.

ونوه دوبا بالجهود الكبيرة للسيطرة على النيران بدعم ومؤازرة من فرق الإطفاء التي جاءت من مختلف المحافظات السورية دمشق وحمص وحماة وطرطوس، والمشاركة الفاعلة للطيران المروحي للجيش العربي السوري في العمليات، لافتاً إلى حالة الاستنفار التام والمتابعة من قبل وزارات الإدارة المحلية والبيئة والدفاع والزراعة والإصلاح الزراعي.

وكانت اندلعت عدة حرائق في ريف اللاذقية الشمالي مساء أمس، حيث عملت عناصر الإطفاء خلال الساعات الماضية بمؤازرة وحدات من الجيش والأهالي على تطويق النيران والسيطرة عليها.

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