مصرع تسعة أشخاص بحادث حافلة في كولومبيا

بوغوتا-سانا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 31 آخرون بجروح، إثر سقوط حافلة ركاب في واد في كولومبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الكولونيل في الجيش الكولومبي لويس خيسوس ليون قوله: إن الحادث وقع عندما خرجت الحافلة عن مسارها وسقطت في واد في مقاطعة سانتاندير على الطريق المؤدي إلى الساحل الكاريبي لكولومبيا، ما أسفر عن مصرع ستة رجال و3 نساء.

وتعد حوادث الطرق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في كولومبيا حيث لقي الثلاثاء الماضي ثمانية أشخاص مصرعهم، عندما اصطدمت حافلة بنصف مقطورة في مقاطعة لاغواخيرا شمال البلاد.

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