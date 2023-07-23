الصين تطلق أربعة أقمار صناعية إلى الفضاء

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم صاروخاً حاملاً من طراز لونغ مارش-2 دي، لترسل أربعة أقمار صناعية إلى مدار محدد مسبقاً.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصاروخ انطلق من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، حيث سيتم استخدام ثلاثة من الأقمار الصناعية، للحصول على بيانات رصد بالاستشعار عن بعد وتقديم خدمات الاستشعار عن بعد التجارية، بينما سيتم استخدام القمر الاصطناعي الآخر للتحقق من تكنولوجيا الاتصالات الساتلية.

وتعد عملية الإطلاق المهمة رقم 479 لسلسلة الصواريخ من طراز لونغ مارش.

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