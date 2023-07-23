روسيا تسجل أدنى مستوى تضخم بأسعار الغذاء في أوروبا

موسكو-سانا

سجلت روسيا أدنى مستوى تضخم لأسعار الغذاء على مستوى أوروبا خلال شهر حزيران الماضي، حيث بلغ معدله السنوي 0.08 بالمئة.

وأشارت وكالة نوفوستي الروسية إلى أن أعلى مستوى لتضخم أسعار الغذاء على المستوى القارة الأوروبية سجل في هنغاريا، وبلغ 29.3 بالمئة منخفضاً للمرة الأولى منذ 10 أشهر إلى أقل من 30 بالمئة، لافتة إلى أن المراكز الخمسة الأولى من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية تشمل أيضاً صربيا 20 بالمئة وإستونيا 19.5 بالمئة وسلوفاكيا 18.9 بالمئة ورومانيا 17.9 بالمئة.

وتم إجراء الدراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية في 40 دولة أوروبية، حتى منتصف تموز الجاري عن بيانات شهر حزيران.

ويأخذ مؤشر تضخم الغذاء في الحسبان التغيرات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

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