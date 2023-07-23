أربعة مفقودين بينهم طفلان جراء فيضانات في نوفا سكوشا الكندية

مونتريال-سانا

فقد أثر أربعة أشخاص بينهم طفلان إثر فيضانات قياسية تسببت بها أمطار غزيرة في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا، وفق ما أعلنت شرطة المقاطعة اليوم.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الطفلين كانا موجودين داخل مركبة غمرتها المياه، فيما تمكن ثلاثة ركاب آخرين من الخروج منها، وأن البحث جار للعثور عليهما.

وأشار المتحدث إلى أن شخصين آخرين فقدا في ظروف مماثلة.

وقال رئيس وزراء نوفا سكوشا تيم هيوستن خلال مؤتمر صحفي: إن المقاطعة سجلت في أقل من 24 ساعة نحو 250 ملم من المتساقطات، ما يعادل ثلاثة أشهر من الأمطار، وأعلن حال الطوارئ في مناطق عدة من المقاطعة ودعا السكان إلى عدم المشاركة في البحث عن المفقودين لأن “الأوضاع لا تزال خطرة”.

وقطعت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المقاطعة منذ مساء أمس الأول عدداً من الطرق وغمرت منازل وهددت بانفجار أحد السدود.

وتلقى سكان منطقة وندسور، على بعد حوالي 60 كيلومتراً شمال غرب هاليفاكس عاصمة المقاطعة، أمراً بالإخلاء في منتصف الليل بسبب خطر انهيار السد.

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