منصور يطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

نيويورك-سانا

طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بضرورة التحرك بشكل جدّي وعملي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأوضح منصور في رسائل وجهها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة وفق ما ذكرت وكالة وفا أن عدوان الاحتلال الأخير على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 140 كما ألحق أضراراً بما لا يقل عن 900 منزل، فضلاً عن تهجير نحو 3000 آلاف من

أهالي المخيم قسراً من منازلهم ورغم ذلك لم يتحرك مجلس الأمن جدياً للقيام بمسؤولياته والعمل على وقف العدوان.

وأشار منصور إلى أن هذه المحنة متكررة للفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أن القانون الإنساني الدولي يتطلب حماية الفلسطينيين، ويحظر مثل هذه الاعتداءات مشددا على وجوب تحمل مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه، إضافة إلى تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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