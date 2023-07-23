إجلاء 30 ألف شخص جراء الحرائق في جزيرة رودس اليونانية

أثينا-سانا

أجلت السلطات اليونانية اليوم 30 ألف شخص من منازلهم جراء الحرائق المستعرة في جزيرة رودس اليونانية بينهم ألفان نقلوا بالقوارب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم منطقة جنوب بحر إيجه جورج هادزيماركوس قوله إن العملية ما زالت جارية وقد أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق، مضيفا إن الهدف هو حماية الأرواح.

من جهته قال المسؤول ببلدية رودس تيريس هاتزيوانو: إن خفر السواحل والقوات المسلحة وموظفين محليين استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيدًا عن الحرائق.

وعملت خمس مروحيات و200 رجل إطفاء على إخماد النيران خلال النهار لكن الدعم الجوي توقف بعد الغروب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency