بايرن ميونخ يعلن إصابة مدافعه البرتغالي غيريرو

برلين-سانا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم تعرض لاعبه البرتغالي رافائيل غيريرو لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق التحضيرية للموسم القادم.

وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن غيريرو البالغ من العمر 29 عاماً أصيب بشد عضلي في ربلة الساق اليمنى ما سيؤدي إلى غيابه عن صفوف الفريق لفترة تتراوح بين 5 و 6 أسابيع، وبالتالي عدم سفره مع الفريق في جولته الصيفية المقبلة في آسيا.

وكان بايرن ميونخ ضم غيريرو خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة مجانية وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

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