مشاركون في (ساس إكسبو2): المعرض فرصة للتعرف على الابتكارات الجديدة في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني

دمشق-سانا

أكد مشاركون في المعرض الدولي الثاني للأمن والسلامة والتحول الرقمي “ساس إكسبو 2” أهمية ما يحققه المعرض من فرص للقاءات وعقد الاتفاقيات بين الشركات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والأمن السيبراني، والتعرف على الخدمات والابتكارات المتنوعة والجديدة لهذه الشركات.

معاون مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات المهندسة نورا القادري أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن مشاركتهم في المعرض تأتي بهدف التعريف أكثر بالهيئة وعملها المتمثل بخدمات الشهادات الرقمية وخدمات الاستضافة وخدمات أمن المعلومات والتأهيل والتدريب والخدمات الالكترونية الآمنة، مبينة أن المشاركة تتيح أيضاً التعرف على خدمات وأفكار جديدة يقدمها المشاركون تسهم في إغناء كادر الهيئة بالمعلومات التي تفيد في رفع كفاءته وبما يعود بالنفع لصالح الكادر وعمل الهيئة على حد سواء.

من جانبه بين مدير العلاقات العامة في الجامعة الافتراضية السورية الدكتور يسار بريك أهمية المشاركة بالنسبة للجامعة كونها تستخدم التقانات الالكترونية والتكنولوجيا في التعليم لافتاً إلى أن مشاركتها تأتي من ناحيتين، الأولى أكاديمية من خلال البرامج الأكاديمية التي تعتمدها والثانية تدريبية من خلال مركز التعلم مدى الحياة التابع لها والخدمات التي تقدمها عبر منصاتها الالكترونية، إضافة إلى الأدوات والبرمجيات طورتها بالتعاون مع الجانب الحكومي كنظام إدارة المشافي والتتبع الطبي وأتمتة الملف الطبي في مشفى البيروني ومنصة تعلم اللغات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

بدورها أشارت غادة سلطجي من شركة “يلا غو” إلى أن إقامة هذا المعرض دليل على السير قدماً في تطبيق استراتيجية عملية التحول الرقمي، وتشجيع لجميع الشركات على الخوض في هذا المجال.

وقالت: “جئنا إلى المعرض لعرض خدماتنا وتبيان أهمية التطور التكنولوجي في عملنا لضمان حسن تقديم الخدمة”.

ولفتت مديرة شركة “تركيز” للتحول الرقمي هنادي كعكوش إلى أنهم يشاركون بخدماتهم المتمثلة بصناعة البرمجيات لكافة الشركات حيث يمكن لأي شركة أو جهة ما اقتراح فكرة تطبيق أو عمل معين لتقوم الشركة بترجمتها وتطبيقها رقمياً إضافة لتقديم حلول تقنية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

من جانبها أشارت عبير اللحام المدير التنفيذي في شركة “حلول تك” الإماراتية المتخصصة بمجال الدعاية والإعلان وحلول البرمجيات إلى أهمية المشاركة في المعارض الخارجية بالنسبة لجميع الشركات بما يحقق تعميق التواصل فيما بينها، ويعزز انتشار ثقافة الرقميات بين الشعوب.

ولفتت اللحام إلى أن مشاركتهم في “ساس إكسبو2” تتمثل في ما تضطلع به الشركة بمجال البرمجة ومواقع الانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول إضافة إلى التعاون مع مجموعة مشهداني المنظمة للمعرض لناحية تنظيم الدخول وتسجيل بيانات الزوار وعددهم خلال أيام المعرض الكترونياً عبر برامج وتطبيقات مخصصة لهذه الغاية.

وتشارك في المعرض أكثر من 50 شركة محلية وخارجية متخصصة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي وغيرها، وتتضمن فعالياته محاضرات علمية وورشات عمل ومشاركات طلابية جامعية هدفها التعريف بمشاريع الطلبة وأفكارهم وابتكاراتهم واطلاعهم على كل جديد في عالم التكنولوجيا.

وانطلقت أمس الأول فعاليات معرض “ساس إكسبو2” الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق وتستمر حتى نهاية يوم غد الأحد.

ويستقبل المعرض زواره من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً مع تأمين المواصلات ذهاباً وإياباً وبشكل مجاني على رأس الساعة من أمام المتحف الوطني بدمشق.

لؤي حسامو

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