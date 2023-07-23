مصرع 4 أشخاص في مركز تسوق بالعاصمة موسكو

موسكو- سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار أنبوب مياه ساخنة في مركز للتسوق في العاصمة الروسية موسكو اليوم.

وقال عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين في قناته على تلغرام “إن فرق الإنقاذ تواصل عملها”، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا.

من جانبها ذكرت سلطات الطوارئ في موسكو أن الضحايا جميعهن نساء، وأن المصابين التسعة تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بينما أعلنت لجنة التحقيق أنها صادرت وثائق فنية خاصة بمركز التسوق وجرى تحديد الأشخاص المسؤولين عن عمليات السلامة والصيانة بالمركز.

ويقع مركز التسوق فريمينا غودا غربي العاصمة موسكو، وافتتح عام 2007 ويضم نحو 150 متجرا تعرض أكثر من 500 علامة تجارية للملابس والأحذية والحلي والعطور.

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