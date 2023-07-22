الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الدنماركي احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الدنماركي في طهران جيسبر فار احتجاجاً على واقعة الإساءة التي تعرضت لها نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك.

وأبلغ مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا الغربية مجيد نيلي أحمد آبادي السفير الدنماركي احتجاج إيران الشديد على الإساءة للمصحف الشريف، مشددا على أن ذلك لا يمكن تبريره بمفهوم الحرية المقدس، ما يتطلب محاسبة الأشخاص الذين أقدموا على ذلك، وأن تكون الحكومات التي تسمح بمثل هذه الأعمال المعادية للثقافة بسلوكها السلبي مسؤولة عن تصرفاتها.

وشدد أحمد آبادي على أن الصمت على هذه الجرائم الفظيعة لن يؤدي سوى إلى تأجيج العنف، مطالبا الحكومة الدنماركية باتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرار هذه الأعمال من خلال اتخاذ إجراءات وقائية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أدانت في وقت سابق بأشد العبارات واقعة الإساءة التي تعرضت لها نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي أمام مبنى السفارة العراقية في كوبنهاغن، داعية إلى عقد مؤتمر قمة إسلامي لمواجهة هذه التعديات الحاصلة في الدنمارك والسويد.

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