محافظة الرقة تكرم متفوقي الشهادة الثانوية

الرقة-سانا

كرمت محافظة الرقة بالتعاون مع مديرية التربية والمجتمع المحلي اليوم الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة.

وأكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريح لمراسل سانا أهمية التفوق في رسم مستقبل الطالب وتشجيعه لمزيد من النجاح لأنه يؤسس لخلق جيل من المبدعين يسهم في بناء وطنه، لافتاً إلى إصرار أبناء المحافظة على استكمال التعليم رغم كل الظروف.

وأشار مدير التربية فراس العلو إلى أن التكريم جاء حافزاً وداعماً للمتفوقين وهم يقطفون ثمار الاجتهاد، لأنهم مصدر فخر لمجتمعهم، منوهاً باستمرار العمل لتأمين أفضل السبل لإنجاح العملية التعليمية واستقرارها.

ولفت محمد نور الخلف ممثل المجتمع المحلي إلى أن التكريم هو دعم للمتفوقين وتشجيع لهم لمزيد من الإنجازات والنجاحات، لأن التفوق هو السلاح الأقوى لبناء الوطن وتحصينه.

وأشار عدد من الطلاب المكرمين إلى أهمية هذا التكريم الذي يعطيهم دافعاً لمواصلة النجاح، مبينين قيمة التفوق في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.

محمد الفرج

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