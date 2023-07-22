وزارة الإعلام تدين جريمة النظام الأوكراني باغتيال مراسل وكالة نوفوستي الروسية

دمشق-سانا

أدانت وزارة الإعلام استهداف النظام الأوكراني للفرق الإعلامية التي تغطي العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن ذلك يذكر بما تعرض له الإعلاميون السوريون الذين كانوا ينقلون الحقيقة بمواجهة التزييف والتضليل الغربي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إنها تلقت بتأثر وحزن نبأ مصرع مراسل وكالة نوفوستي الروسية روستيسلاف جورافليوف وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين.

وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة للجريمة الموصوفة التي قام بها النظام الأوكراني من قصف مباشر للفرق الإعلامية التي تغطي العمليات العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة تذكر بالتطابق التام بين هذا القصف الأوكراني وما تعرض له الإعلاميون السوريون من استهداف بالرصاص والمفخخات من التنظيمات الإرهابية، فارتقى شهداء من الإعلام السوري وأصيب آخرون في سبيل نقل الحقيقة للجمهور في مواجهة التزييف والتضليل الغربي.

وختمت الوزارة بالقول: “يبقى القاسم المشترك بين التنظيمات الإرهابية ونظام كييف أن المشغل واحد، وهو الولايات المتحدة الأمريكية وتابعوها الأوروبيون، لذلك يتحملون المسؤولية ذاتها في تلك الجرائم”.

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