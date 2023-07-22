وزير الزراعة: إنتاج القمح هذا العام جيد ونخطط لزيادة الإنتاج في الموسم القادم

دمشق-سانا

وصف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إنتاج القمح هذا الموسم بالجيد، وأن الكميات المسوقة بلغت حتى الآن حوالي 750 ألف طن لمؤسستي الحبوب وإكثار البذار، إضافة إلى احتفاظ الفلاحين بكميات من البذار للموسم القادم.

واطلع الوزير قطنا خلال اجتماع في وزارة الزراعة من مديري الزراعة في المحافظات المنتجة للقمح على واقع تقديرات الإنتاج النهائية لمحصولي القمح والشعير لهذا الموسم، مبيناً أن الهدف من الاجتماع هو تدقيق تقديرات الإنتاج لمحصول القمح كون التسويق شارف على الانتهاء، مشيراً إلى أنه في نهاية كل موسم يتم تقييم الإنتاج والحالة العامة للمحصول لوضع الخطة المناسبة للموسم القادم وتلافي كل الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمليات التنفيذ.

ولفت الوزير قطنا إلى أنه يتم الآن التحضير لإعداد خطة الموسم القادم حسب الدورات الزراعية النمطية مع التركيز على محصول القمح لما له من أهمية كمحصول أمن غذائي، لافتاً إلى استمرار الحكومة في إعطاء القطاع الزراعي الأولوية في الدعم وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج.

وبين مدير زراعة ريف دمشق أن المساحة المزروعة بمحصول القمح في المحافظة بلغت 18 ألف هكتار، تم تسويق حوالي 40 ألف طن وعمليات التسليم مستمرة، ومن المتوقع أن تصل إلى 45 ألف طن.

مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش كشف أن الكميات المسوقة من محصول القمح في المحافظة وصلت إلى نحو 85 ألف طن والتسليم مستمر، فيما أشار مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى إلى أنه تم تسويق حوالي 2500 طن من محصول القمح حتى الآن، وعمليات التسليم مستمرة.

بدوره أشار مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغت 52959 هكتاراً تم تسويق 137414 طناً لمؤسستي الحبوب وإكثار البذار وعمليات التسويق في خواتيمها.

وأكد مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أن الكميات المسوقة في مجال عمل مديرية الزراعة 83 ألف طن من المساحة المزروعة البالغة 46 ألف هكتار، بينما بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير 88 ألف هكتار تم تسويق 7000 طن من إنتاجها لمؤسسة الأعلاف.

وفي السياق أوضح مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان أن المساحة المزروعة بمحصول القمح في المحافظة بلغت 42 ألف هكتار، وتم تسويق حوالي 70278 طناً منها 3600 طن لمؤسسة إكثار البذار، فيما لفت مدير زراعة إدلب المهندس يوسف قاسم إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغت 18 ألف هكتار تم تسويق حوالي 18 ألف طن من إنتاجها، وبلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في حلب حسب مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني حوالي 132 ألف هكتار تم تسويق حوالي 207 آلاف طن حتى الآن.

وفي الرقة أشار مدير زراعتها المهندس محمد الخدلي إلى أن الكميات المسوقة في المحافظة بلغت حتى الآن 35200 طن من المساحة المزروعة بحوالي 15500 هكتار، فيما لفت مدير زراعة دير الزور المهندس فؤاد عابدون إلى أنه تمت زراعة 24400 هكتار بمحصول القمح هذا الموسم، وبلغت الكميات المسوقة حتى الآن 50400 طن ومن المتوقع أن يتم تسليم 2500 طن خلال الأيام القادمة.

غصوب عبود

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