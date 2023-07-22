الخامنئي: التطاول على القرآن الكريم في السويد حادثة تآمرية وخطيرة

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد علي الخامنئي أن التطاول على القرآن الكريم في السويد حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة، داعياً إلى إنزال أشد العقوبة بحق مرتكبيها.

وشدد الخامنئي في بيان له اليوم على أن الحكومة السويدية من خلال دعمها للمجرم اتخذت موقفاً عدائياً ضد العالم الإسلامي، وأثارت كراهية وعداء كل الشعوب والدول الإسلامية تجاهها داعية إياها إلى تسليم الجاني إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية.

وقال الخامنئي: يجب أيضاً على المتآمرين من وراء الكواليس أن يعلموا أن قداسة وهيبة القرآن الكريم ستزداد يوماً بعد يوم، وأن هذه المؤامرة ومرتكبيها هم أقل شأناً من أن يحولوا دون هذا التألق المتزايد باستمرار.

وكانت إيران دعت في وقت سابق اليوم إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للبت في قضية التطاول على القرآن الكريم.

وفي السياق أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن الحكومة السويدية لم تتخذ أي إجراءات عملية وفعالة لمنع التطاول على القرآن الكريم.

واستنكر قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى اليوم توفير الأرضية من قبل الحكومة السويدية للتطاول على القرآن الكريم للمرة الثانية في هذا البلد، والسماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية مشيراً إلى أن هذه الحكومة السويدية تتحمل مسؤولية ذلك الفعل.

كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التطاول على القرآن الكريم في الدانمارك وقال: “إن الحكومة الدانماركية مسؤولة عن منع هذا التطاول على الإسلام ومقدساته فضلاً عن ملاحقة ومعاقبة المسيئين”.

وجدد كنعاني تأكيده على ضرورة وحدة الدول والشعوب الإسلامية وجميع أتباع الديانات السماوية للتصدي بفاعلية لأي تعدٍ على القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في أي مكان في العالم.

وأشار كنعاني إلى إن ايران تواصل اتصالاتها وحواراتها مع الدول الإسلامية وستواصل إجراءاتها وجهودها لمواجهة هذه الاستفزازات.

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