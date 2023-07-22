بدء أعمال ضخ المياه في موقع الفوار بجبلة

اللاذقية-سانا

بدأت اليوم ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب باللاذقية أعمال الضخ من الآبار المحفورة بجوار القناة الرومانية في موقع الفوار بجبلة لغسل الخطوط، وأخذ عينات من مياه هذه الآبار لفحصها لدى المخبر المركزي في المؤسسة قبل ضخها بالشبكة.

وتأتي هذه الأعمال بعد انتهاء الورشات من تركيب 4 غواطس على أربع آبار محفورة بجوار القناة الرومانية، بداية الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس محمد ميهوب في تصريح لمراسلة سانا أن من شأن هذه الآبار تحقيق وارد مائي إضافي لمدينة جبلة، يقدر بين 150 إلى 200 متر مكعب بالساعة، لتكون رديفاً للآبار السابقة.

ونوه ميهوب إلى أن الكمية الإجمالية المتوقع الحصول عليها من آبار العقدة والفوار نحو 7 آلاف متر مكعب، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه تخفيف ضغط استهلاك المدينة عن خطوط الجر، حيث يتم دعم مناطق أخرى مستفيدة من هذه الخطوط.

يشار إلى أن الآبار المنفذة معفية من التقنين الكهربائي، وذلك عبر مد كبل ومحولة ولوحات كهربائية لصالح المشروع.

ديمة حشمة

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