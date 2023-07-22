مزارعو درعا يجنون محصول البطاطا وسط تقديرات إنتاج تتجاوز 96 ألف طن

درعا-سانا

يواصل مزارعو درعا جني محصول البطاطا الربيعية وسط تقديرات بإنتاج يصل إلى 96800 طن.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المخططة لزراعة البطاطا الربيعية بلغت هذا الموسم 2276 هكتاراً، تم تنفيذ 2420 هكتاراً، متجاوزة الخطة المقررة بنحو 144 هكتاراً، وبنسبة تنفيذ 106 بالمئة، مشيراً إلى أن مناطق الزراعة تتوزع على أنحاء المحافظة، ولا سيما نوى وازرع وداعل وطفس، وتقدم المديرية للمزارعين الخدمات الإرشادية والمحروقات اللازمة لعملية الري في موعدها وحسب المتوفر.

ولفت المهندس الأحمد إلى أن البطاطا من الزراعات المكلفة اقتصادياً، وتتميز بريعية ممتازة ضمن ظروف الخدمة الجيدة، بشرط اختيار الأصناف المناسبة عند عملية الزراعة، ولا سيما التي يتم استجرارها عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار.

المزارع صيتان الجندي أوضح أن مزارعي درعا يتبعون أساليب الزراعة الحديثة، من حيث اختيار البذار والري، وصولاً إلى جني المحصول، وهي زراعة مكلفة من حيث تأمين المحروقات والسماد، غير أن توفر الظروف الجوية المناسبة من شأنه أن يحقق زيادة في الإنتاج تغطي أسواق المنطقة الجنوبية ومحافظات أخرى.

ودعا المزارع فايز العلي إلى ضرورة تأمين كميات كافية من بذار البطاطا المستوردة في فروع المؤسسة العامة لإكثار البذار، ما يؤثر بشكل إيجابي على الإنتاج والأسعار.

وبلغت المساحة المزروعة بالبطاطا الربيعية في الموسم الماضي 1750 هكتاراً، متجاوزة الخطة المقررة البالغة 1094 هكتاراً بنحو 656 هكتاراً.

قاسم المقداد

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