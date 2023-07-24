سعر غرام الذهب يرتفع 15 ألف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 15 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم الخميس الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 610 آلاف ليرة، وسعر شراء 609 آلاف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 522857 ليرة و521857 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 22 مليوناً و635 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 5 ملايين و200 ألف ليرة.

يذكر أن غرام الذهب ارتفع محلياً يوم الخميس الماضي 7 آلاف ليرة عن السعر الذي سجله يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

لؤي حسامو

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