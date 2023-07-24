البرلمان البرتغالي يصوت بالأغلبية لصالح قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية وإدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

صوت البرلمان البرتغالي وبالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، ويشيد بنضاله لنيل حقه في تقرير مستقبله وإدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن القرار الذي تم التصويت عليه بالأمس يدين سياسة الاحتلال الإسرائيلية والمتمثلة في التوسع والضم غير المشروع والمخالفة للقوانين الدولية، ويطالب الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، بما تضمنه الأعراف والقوانين الدولية.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار البرلمان البرتغالي وقالت في بيان لها: “إن القرار تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ 75 عاماً، كما أنه خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين”.

بدوره رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالقرار وقال: “إن هذا التصويت اعتراف صريح بالمأساة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني”.

وطالب فتوح جميع برلمانات الدول الأوروبية باتخاذ خطوات مشابهة من أجل إحقاق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

من جانبه اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي أن هذا التصويت هو انتصار للحق الفلسطيني، وإقرار بمأساة الشعب الفلسطيني، وقال: “إن الشعوب الأوروبية باتت تخرج من سيطرة الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي دفعت بعض دولها إلى منع إحياء ذكرى النكبة باعتبارها شكلاً من أشكال معاداة السامية”.

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