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الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

2023-07-22

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، والذي يترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية، وشمالية غربية على المناطق الداخلية مع هبات نشطة أحياناً، وخاصة في المناطق الشرقية تثير الغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 السبتالأحدالاثنين
دمشق40/2242/2342/24
القنيطرة32/2234/2334/23
درعا38/2240/2440/24
السويداء34/2036/2236/22
حمص37/2438/2538/25
حماة41/2343/2442/24
الحسكة46/3047/3147/31
اللاذقية31/2532/2632/26
طرطوس32/2632/2633/27
حلب41/2642/2542/25
إدلب39/2641/2641/26
دير الزور45/3146/3246/32
الرقة45/2846/3045/29  

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دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات

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