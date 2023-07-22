سياسي تشيكي: واشنطن والاتحاد الأوروبي مسؤولان عن التوتر بشرق أوروبا

براغ-سانا

أكد نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي ميلان كرايتشا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، يتحملون المسؤولية عن الوضع المتوتر القائم الآن في شرق أوروبا.

وأوضح كرايتشا في حديث لموقع ايه بورتال 24 الإلكتروني التشيكي، أن الغرب يقف وراء النظام الأوكراني الذي قام خلال عدة سنوات بقتل الناس في دونباس، وبينهم نساء وأطفال، معتبراً أن الصراع القائم الآن في أوكرانيا لا يمكن فصله أيضاً عن جذوره التاريخية التي تمتد لحقبة انهيار الاتحاد السوفييتي قبل 30 عاماً، ومن ثم توسع حلف الناتو شرقاً.

وأكد كرايتشا أن حزبه يدعم جميع الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وإلى ضمان السلام والأمن في أوروبا بالتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون في أوروبا، مشدداً على أن ضمان السلام هو أولوية بالنسبة للحزب الشيوعي المورافي.

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