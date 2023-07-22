كراسنودار يفوز على دينامو موسكو بثلاثية في الدوري الروسي

موسكو-سانا

فاز فريق كراسنودار على مضيفه دينامو موسكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الافتتاحية للدوري الروسي.

سجل أهداف كراسنودار كل من اللاعبين جون كوردوبا وألكسندر تشيرنيكوف وجواو باتشي في الدقائق 27 و35 و53 على الترتيب، في حين سجل هدف دينامو موسكو الوحيد اللاعب فيودور سمولوف في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

وكان فريق كراسنودار حاز على المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الروسي في الموسم الكروي الماضي، في حين حل دينامو موسكو في المركز التاسع على سلم الترتيب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency