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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية الأمريكية

2023-07-21

نيويورك-سانا

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير عن استخدام نظام كييف للذخائر العنقودية الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك قوله في تصريح اليوم: إن “التقارير عن استخدام كييف للذخائر العنقودية الأمريكية تثير القلق وهي مزعجة للغاية”، مشيراً إلى أن هذه الأنواع من الذخيرة يجب أن تكون من الماضي ولا ينبغي استخدامها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في السابع من الشهر الجاري أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صدقت عليها 123 دولة، لكن لم تنضم إليها الولايات المتحدة وأوكرانيا، ولاقى هذا الإعلان انتقادات دولية واسعة من روسيا وغيرها من الدول والمنظمات التي أكدت أن واشنطن ستكون هي المسؤولة عن قتل المدنيين بهذه الأسلحة الوحشية.

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