السورية للاتصالات: الإلغاء المالي للمتأخرين عن تسديد فواتيرهم يبدأ 30 الجاري

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أن عمليات الإلغاء المالي لمشتركي خدماتها المتأخرين عن تسديد فواتيرهم ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 30 الجاري.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك أن الإلغاء سيكون بحق المتأخرين عن تسديد فواتيرهم الهاتفية المستحقة عن شهري آذار ونيسان من العام الحالي.

ودعت الشركة مشتركي خدماتها الراغبين بالاستعلام عن قيمة الفواتير الهاتفية من خلال الخدمات الإلكترونية للشركة عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال على الرقمين 160 و163.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency