ريابكوف: موسكو لم تتلق خطاباً من واشنطن للبدء بحوار للحد من التسلح

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو ليست مستعدة للدخول في حوار للحد من التسلح بالطريقة التي تقترحها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله اليوم: “لسنا مستعدين لإجراء الحوار الذي يقترحه الأمريكيون، لأنهم يتجاهلون عدة نقاط رئيسية في هذا الترتيب برمته” مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية لم تتلق أي خطاب من الولايات المتحدة بشأن بدء محادثات الحد من التسلح.

وتابع ريابكوف قائلاً: “ليس لدينا الشعور بأن زملاءنا الغربيين مستعدون لإجراء مناقشة جادة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن الإستراتيجي”.

وفي وقت سابق نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرض الالتزام بالحدود المنصوص عليها في معاهدة ستارت حتى عام 2026 إذا التزمت بها روسيا أيضاً.

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