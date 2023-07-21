كنعاني: أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الروسي الإيراني لها أهداف سياسية فقط

طهران-سانا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني رفض بلاده مزاعم تصدير طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد النظام الأوكراني، مشدداً على أن هذا الاتهام لا أساس له.

واستنكر كنعاني في بيان اليوم قيام الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات حظر جديدة ضد إيران بحجة بيعها طائرات مسيرة لروسيا، معرباً عن الأسف لأن الغرب يحاول الاستمرار في استخدام السياسة غير الفعالة والفاشلة لفرض عقوبات على الشعب الإيراني بدوافع سياسية واللجوء إلى مزاعم كاذبة وغير مثبتة.

ولفت كنعاني إلى أن أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا تحركها أهداف سياسية فقط.

وأكد كنعاني أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير مماثلة رداً على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه مكرراً موقف إيران الداعي إلى الحل السلمي للأزمة في أوكرانيا.

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