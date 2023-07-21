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طقس الغد: الجو صيفي حار وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة

2023-07-21

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية وشمالية غربية على المناطق الداخلية مع هبات نشطة أحيانا، وخاصة على المناطق الشرقية تثير الغبار في تلك المناطق، أما البحر فيكون خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق40 / 24
المنطقة الجنوبية39 / 21
المرتفعات الجبلية34 / 19
المنطقة الوسطى41 / 24
المنطقة الساحلية33 / 25
المنطقة الشمالية42 / 23
منطقة الجزيرة45 / 29
المنطقة الشرقية46 / 30
منطقة البادية43 / 26

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