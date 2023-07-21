المركزي الروسي: اقتصاد البلاد عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة

موسكو-سانا

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن الاقتصاد الروسي عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة الأوكرانية باستثناء قطاع النفط والغاز

ونقلت وكالة نوفوستي عن نابيولينا قولها في مؤتمر صحفي اليوم بعد اجتماع للبنك: “بشكل عام وصل الاقتصاد إلى مستواه ما قبل الأزمة إذا تم استثناء قطاع النفط والغاز حيث توجد عقوبات خارجية صارمة”.

ورسم المركزي الروسي اليوم نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد في 2023 حيث يتوقع نموه بحدود 1.5 بالمئة إلى 2.5 بالمئة بدلاً من 0.5 بالمئة إلى 2 بالمئة التي كانت متوقعة سابقاً.

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