مصر والسعودية تدينان التعدي على حرمة القرآن الكريم وتطلبان السويد بوقف هذه الأعمال المشينة

القاهرة والرياض-سانا

أدانت مصر بأشد العبارات سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على نسخة من القرآن الكريم وتمزيقها في العاصمة السويدية استوكهولم.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، ما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات، داعية إلى اضطلاع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.

بدورها استدعت وزارة الخارجية السعودية القائم بأعمال السفارة السويدية في الرياض اليوم، وسلمته مذكرة احتجاج على التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل سلطات السويد، بمنح بعض المتطرفين التصاريح التي تخولهم حرق وتدنيس القرآن الكريم.

وطالبت الخارجية السعودية في بيان السلطات السويدية باتخاذ كل الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض الرياض القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

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