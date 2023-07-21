إدانات عربية ودولية لتدنيس القرآن الكريم في السويد

عواصم-سانا

أدانت العديد من الدول والشخصيات العربية والدولية اليوم تدنيس القرآن الكريم مجدداً في العاصمة السويدية استوكهولم مؤكدة أن هذا التصرف يعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.

واستنكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم “التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم”.

وأضاف البيان: إن وزارة الخارجية ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى الرياض لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن المطالبة باتخاذ كل الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف كل التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية.

وأكد البيان رفض السعودية القاطع لكل الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.

وفي بيان مماثل جدد الأزهر إدانته الشديدة لممارسات استوكهولم وسماحها بالاستفزازات بحق مقدسات الإسلام تحت شعار حرية التعبير الزائف داعياً الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة منتجات السويد.

وقال الأزهر: إن “ما تقوم به السلطات السويدية من مواصلة منح موافقات لحرق كتاب الله يعكس سياسات فوضوية وتطرفاً بغيضاً ودعماً للإرهاب ومعاداة للمسلمين” مؤكداً أن السماح لهؤلاء الإرهابيين المجرمين بحرق المصحف يمثل جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية، ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات.

بدوره دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وقال: “إن تدنيس القرآن الكريم يمس كل المسلمين، ويبدو أن هناك إصراراً إسرائيلياً موسادياً على الاستفزاز من أجل الدفع للفتنة التي يجب أن نحذر منها جميعاً في العراق وغيره”.

وأضاف نصر الله: “إن الرد العراقي وما قامت به الحكومة العراقية مهم جداً وشجاع وحكيم من سحب سفيرها واستدعاء السفيرة السويدية، وأدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد، وتطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية، وإذا عادوا إلى ذلك فالخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد”.

من جهته وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف عملية الإساءة إلى القرآن بأنها “أعمال همجية تهدف للإساءة إلى مشاعر المسلمين”.

وقال أوليانوف في قناته على تيليغرام: “إن سماح السلطات المحلية في أوروبا بممارسة تلك الأعمال أمر غير مبرر ولا علاقة له بحرية التعبير”.

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