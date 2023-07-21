بوتين: الطلب على الممر البحري الشمالي في القطب الشمالي سيزداد تدريجياً

موسكو-سانا

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم إطلاق أول خط للغاز الطبيعي المسال لمحطة أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2 من مقاطعة مورمانسك إلى شبه جزيرة غيدان.

وذكرت وكالة نوفوستي أن بوتين زارة منشأة نوفاتيك على شاطئ خليج كولا واطلع على عملية تصنيع الهياكل المعدنية، وعلى إنشاء خط تسييل الغاز الطبيعي.

ويعد مشروع أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2 ثاني مشروع بسعة كبيرة لشركة نوفاتيك بعد مشروع يمال للغاز الطبيعي المسال حيث من المقرر بناء ثلاثة خطوط إنتاج بطاقة 6.6 ملايين طن لكل منها أي 19.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة.

وأكد بوتين أن الطلب على الممر البحري الشمالي سيزداد تدريجياً حيث ستكون هناك حاجة لكاسحات جليد جديدة من أكبر الأصناف للتحرك على طول هذا الطريق.

ويمتد ممر الملاحة الشمالي عبر منطقة القطب الشمالي، حيث يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي، بينما تعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير هذا الممر البحري.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز إلى الأسواق الخارجية، وخاصة أن معظمه بات خالياً من الجليد إلى حد كبير، بينما يتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي طريقاً تجارياً رئيسياً للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.

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