إيران تستدعي سفير السويد احتجاجاً على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير السويد لدى طهران ماتاس لنتز، وأبلغته احتجاجها على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني: “ندين بشدة التدنيس المتكرر للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد، ونحمل الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم”، مشيراً إلى أن الاستمرار في الإساءة للمقدسات الإسلامية ونشر الكراهية بهذه الطريقة يعتبر مثالاً كاملاً على العنف المنظم والعمل العدائي ضد مسلمي العالم.

واعتبر كنعاني إعادة الحكومة السويدية السماح بتدنيس القرآن الكريم استخفافاً بقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، مطالباً الحكومة السويدية بالإيفاء بمسؤولياتها الدولية في منع تكرار مثل هذه الأعمال المؤسفة والمنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة للقيم الدينية والإنسانية.

وأقدم متطرف وبموافقة الشرطة السويدية على تكرار الإساءة للقرآن الكريم اليوم وللعلم العراقي، أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم.

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