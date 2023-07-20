الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار

لندن-سانا

هبطت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار، وعائدات السندات.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1967.59 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الـ 17 من أيار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة أيضاً إلى 1970.30 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.850 بالمئة.

ويركز المستثمرون الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية المزمع الأسبوع المقبل، مع توقع الأسواق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 24.86 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين أيضاً 2.1 بالمئة إلى 952.74 دولاراً، وكذلك تراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1280.04 دولاراً.

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