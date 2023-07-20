وزير الموارد المائية: رفع وتيرة العمل في مشروع محطة 16 تشرين لوضعه بالاستثمار بأقرب وقت

اللاذقية-سانا

في إطار جولته لتفقد واقع مياه الشرب في محافظة اللاذقية، قام وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد بجولة اطلاعية على مشروع محطة التصفية لمياه الشرب على سد 16 تشرين، بريف اللاذقية.

واطلع الوزير خلال جولته على سير العمل في جميع المنشآت في المحطة، وهي مبنى المآخذ ومبنى الفلاتر الدوارة والمرشحات الرملية ومنشأة الكلورة.

وعقد الوزير رعد خلال الجولة اجتماعا مع المعنيين بالمشروع من مؤسسة مياه اللاذقية والشركة المنفذة والشركة المشرفة، واستمع للصعوبات التي تعترض سير العمل وتعيق وضع المشروع في حيّز الاستثمار، ووجه بضرورة رفع وتيرة العمل لتنفيذ الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، وتذليل جميع العقبات والمتابعة المستمرة للعمل.

كما عقد الوزير رعد اجتماعاً صباح اليوم في مبنى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، تم خلاله مناقشة واقع مياه الشرب في محافظة اللاذقية والصعوبات والعوائق، وطرح الحلول المناسبة.

وأكد وزير الموارد المائية على ضرورة تحسين الواقع المائي في المحافظة وإيصال المياه بشكل عادل للمواطنين، والاستماع لجميع الشكاوى الخاصة بواقع المياه والعمل على معالجتها.

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