الصين تستورد كميات قياسية من النفط الخام الروسي في حزيران

بكين-سانا

أظهرت بيانات حكومية صينية اليوم أن واردات الصين من النفط الخام الروسي وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق في حزيران الماضي.

وحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، بلغت الكميات الواردة من روسيا في الإجمال 10.50 ملايين طن متري في حزيران، أو ما يوازي معدلاً يومياً قدره 2.56 مليون برميل، وزادت كميات الشحنات 44 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وسجلت الواردات الروسية في النصف الأول من العام 52.61 مليون طن متري بارتفاع 22 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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