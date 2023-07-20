السيطرة على حريق كبير قرب أثينا والبقاء في حالة تأهب مع تواصل موجة الحر

أثينا-سانا

كثفت خدمة الإطفاء اليونانية جهودها غرب العاصمة أثينا لاحتواء حريق هائل، مع استعداد السلطات لاستمرار الطقس القاسي خلال الأيام القادمة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات قولها إن 7 طائرات إطفاء و9 مروحيات بينها 4 طائرات مرسلة من إيطاليا وفرنسا ضمن إطار آلية دعم من الاتحاد الأوروبي شاركت في إخماد الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة.

وكانت السلطات دعت في وقت سابق إلى إخلاء العديد من المنتجعات في تدبير وقائي بعد اندلاع حريق غابات فى كوفاراس على بعد 50 كيلومتراً شرق أثينا، حيث كانت الرياح قوية جداً وتراوحت سرعتها بين 50 و60 كيلومتراً في الساعة.

وانتشرت الحرائق سريعاً نحو جنوب منطقة اتيكا قرب منتجعات لاغونيسى وانافيسوس وسارونيدا السياحية، كما تم قطع حركة السير على الطرق المجاورة لكاليفيا التي غطتها سحابة كثيفة من الدخان.

وتسبب الحر الشديد في جنوب البحر الأبيض المتوسط بزيادة مخاطر اندلاع حرائق في كل من إسبانيا وإيطاليا واليونان.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: إن” دائرة الإطفاء وسلطة الحماية المدنية ستبقى في حالة تأهب مع تحرك موجة حر جديدة باتجاه الشرق عبر اليونان، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية يوم الأحد المقبل”.

وأضاف ميتسوتاكيس: “الأوقات الصعبة لم تنته بعد، ونحن نواجه موجة حر أخرى واحتمال هبوب رياح”، داعياً إلى اليقظة والاستعداد خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت حالة الطوارئ اليوم في جزيرة رودوس حيث صدرت أوامر إخلاء لعدة مناطق جبلية.

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