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طقس الغد.. الجو صيفي حار وسديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة

2023-07-20

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق39 / 24
المنطقة الجنوبية37 / 21
المرتفعات الجبلية34 / 19
المنطقة الوسطى40 / 24
المنطقة الساحلية33 / 25
المنطقة الشمالية41 / 23
منطقة الجزيرة44 / 29
المنطقة الشرقية45 / 30
منطقة البادية43 / 26

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