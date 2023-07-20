تدهور صهريج نقل غاز على طريق عام حمص دمشق

حمص-سانا

تدهور اليوم صهريج محمل بمادة الغاز على الطريق الدولي بين حمص ودمشق بالقرب من تحويلة طرطوس.

وذكر قائد فوج إطفاء حمص الرائد إياد المحمد في تصريح لمراسل سانا أن “غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول تدهور صهريج محمل بمادة الغاز على طريق حمص دمشق، وعلى الفور تحركت مجموعة من عناصر الإطفاء مع آلياتهم إلى المكان، واتخذوا الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الدفاع المدني منعاً من حدوث اشتعال مفاجئ في الصهريج”.

ولفت المحمد إلى أن شرطة الطرق “قامت بتأمين الطريق ريثما تم رفع الصهريج ونقله من قبل كوادر مصفاة حمص”.

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