السلطات اليونانية تخلي منتجعات بعد حريق غابات شرق أثينا

أثينا-سانا

دعت السلطات اليونانية إلى إخلاء العديد من المنتجعات في تدبير وقائي، بعد اندلاع حريق غابات في كوفاراس على بعد خمسين كلم، شرق العاصمة اليونانية أثينا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم جهاز الإطفاء اليوناني يانيس أرتوبيوس قوله: إن الرياح قوية جداً وتراوح سرعتها بين خمسين وستين كلم في الساعة.

وانتشر الحريق سريعاً نحو جنوب منطقة أتيكا قرب منتجعات لاغونيسي وانافيسوس وسارونيدا السياحية، كما تم قطع حركة السير على الطرق المجاورة لكاليفيا التي غطتها سحابة كثيفة من الدخان، بينما طلبت السلطات من السكان مغادرة المنطقة احتياطياً، فيما تم إخلاء أحد الأديرة.

وحسب وسائل الإعلام المحلية تشارك أربع طوافات و150 عنصر إطفاء، بينهم فريق من 30 إطفائياً رومانياً في محاولة إخماد الحريق على جبهتين.

وتشهد اليونان منذ أول أمس موجة حر شديدة مع تسجيل 44 درجة مئوية في وسط البلاد.

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