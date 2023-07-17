الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، واتخاذ مواقف جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال تواصل تدميرها الممنهج على أرض دولة فلسطين، بما يغلق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، مشيرة إلى أن الاحتلال ماض في تعميق عمليات الضم الاستعماري التدريجي لأراضي الضفة الغربية ضمن محاولاته المستمرة لتهويدها، وإلغاء الوجود الفلسطيني.

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