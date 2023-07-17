ضبط قمح معد للاتجار غير النظامي وكونسروة منتهية الصلاحية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بالتعاون مع الجهات المختصة مزارعاً في منطقة قطنا، بمخالفة تجميع كمية 12.4 طن قمح محلي، بقصد الاتجار بها في السوق بطريقة غير نظامية.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم حجز الكمية المذكورة وتسليمها للمطاحن، وتغريم المخالف بمبلغ 85.180 مليون ليرة سورية.

كما تم ضبط معمل مربيات وكونسروة في مدينة عربين بحوزته 96 برميلاً من مادة المشمش البرشت منتهية الصلاحية بوزن إجمالي 13.350 طناً، مع ضبط 400 ليتر مازوت معبأة ضمن براميل للاتجار بها بلغت قيمة غرامتها 6.480 ملايين ليرة سورية.

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