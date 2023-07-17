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تقديرات بإنتاج نحو 2921 طناً من اللوز في محافظة السويداء

2023-07-17

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة في محافظة السويداء إجمالي إنتاج المحافظة من محصول اللوز للموسم الحالي بنحو 2921 طناً بشكل أولي.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن إنتاج اللوز لهذا الموسم أفضل من الموسمين الماضيين، وتبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجاره في المحافظة 2810 هكتارات، تضم أكثر من 745 ألف شجرة يشكل المثمر منها 589 ألف شجرة تتركز غالبيتها في مناطق السهول المنخفضة.

ولفت مدير الزراعة إلى أهمية زراعة شجرة اللوز في مختلف مناطق المحافظة، كونها متلائمة مع ظروف البيئة فيها، ومتحملة للجفاف، فضلاً عن تحقيقها جدوى اقتصادية للمزارعين.

عمر الطويل

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