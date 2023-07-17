السوق الشعبي القديم في بصرى الشام متنفس لأبناء المدينة

درعا-سانا

يعتبر السوق الشعبي القديم في مدينة بصرى الشام أحد أهم الأسواق في هذه المدينة الأثرية المدرجة على قوائم التراث المحلي والعالمي، لكونه يجمع القديم والحديث، ويحتوي محلات تبيع مختلف السلع.

السوق الذي تأسس سنة 1975 يقع في المنطقة الشرقية من المدينة بالقرب من القلعة الأثرية، حيث أوضح رئيس مجلس مدينة بصرى الشام سليمان الشحمة في تصريح لمراسل سانا أن هذا السوق يشكل أحد مقاصد ذوي الدخل المحدود، لأنه يقدم المنتجات بأسعار منافسة، ويحتوي على أكثر من 35 محلاً تجارياً،فيها كل الأصناف من لباس وغذاء ومؤونة واحتياجات منزلية وكهربائيات وغيرها.

وأشار إلى أن مجلس المدينة يقدم خدمات البنية التحتية للسوق، كما عمل في سنوات سابقة على تشجير الحديقة المقابلة له، وترميم مطعمها بعد أن تعرضت للتخريب، وأعاد استثمار المحال المملوكة له داخل السوق، وقام بتأجيرها بأسعار تشجيعية.

ويفضل سعيد المحمود ومنى اليوسف أم لأربعة أطفال وفاطمة محمد من المتسوقين ارتياد السوق على زيارة المولات والأسواق الكبرى، لأنه يفي بالغرض، ويتميز برخص الأسعار، مشيرين إلى الحاجة لتطويره، لأنه يشكل رئة المدينة التجارية والاقتصادية، ويسهم في خفض نسبة البطالة.

ورأى خالد الدوس ومحمد حسين المقداد أصحاب محلات وعدنان محمد صاحب بسطة، أن السوق الشعبي متنفس لأبناء بصرى والقرى المجاورة، لما يتمتع به من قدرة على المنافسة، ويؤمن متطلبات وسلعا عديدة متنوعة.

رضوان الراضي وقاسم المقداد

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