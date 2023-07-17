منح تراخيص لحفر آبار لمشروعين للثروة الحيوانية بالسويداء

السويداء-سانا

منحت وزارة الموارد المائية تراخيص لحفر آبار لمشروعين استثماريين في ريف السويداء مشملين بقانون الاستثمار لتربية الأبقار وتسمين العجول، وإنتاج الحليب في المحافظة.

وذكرت مديرة فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء ميس فهد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن منح التراخيص للمشروعين في قرية رساس ومنطقة كوم الحصى جاء بعد إجراء الدراسة اللازمة من قبل المختصين عن واقع المشروعين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وتحديد مدى الحاجة الماسة للآبار لتخديمهما بما يحقق الغاية منهما.

ولفتت فهد إلى وجود وتيرة جيدة في تنفيذ عدد من المشاريع بالمحافظة المشملة بقانون الاستثمار، ومنها معمل للكونسروة ومعمل لصناعة العبوات والقوارير الزجاجية في المدينة الصناعية بأم الزيتون، ومجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم.

ويبلغ إجمالي عدد المشاريع المشملة بقوانين الاستثمار في محافظة السويداء نحو 134 مشروعاً متعددة الأغراض الزراعية والصناعية والخدمية.

عمر الطويل

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