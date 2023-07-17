تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطرة في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أطلقت السلطات الأمريكية تحذيرات من احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطرة، ولا سيما في المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة (ايه بي سي) الإخبارية أن تحذيرات شديدة صدرت في ولايات فلوريدا وواشنطن وكاليفورنيا وغيرها، فيما تم الإبلاغ عن معاناة عدد من الأمريكيين من حروق من الدرجة الثالثة، جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت خدمة الطقس الأمريكية من احتمال تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة، بما يشكل خطراً كبيراً على الصحة قد يؤدي إلى الموت، وذلك وسط توقعات بأن يسجل ما يعرف باسم (وادي الموت) في ولاية كاليفورنيا وهو أحد أكثر الأماكن حرارة في العالم 54 درجة مئوية، وهو ما يقترب من أعلى درجة حرارة تم تسجيلها بشكل موثوق على كوكب الأرض.

وفي كندا المجاورة تستمر حرائق الغابات التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، وقضت على ما يقارب 10 ملايين هكتار من الأراضي حتى الآن.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى اجتياح موجات حر شديدة لبلدان ومناطق مختلفة من العالم، منها الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

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