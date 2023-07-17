SCS-NET
الشريط الإخباري

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطرة في الولايات المتحدة

2023-07-17

واشنطن-سانا

أطلقت السلطات الأمريكية تحذيرات من احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطرة، ولا سيما في المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة (ايه بي سي) الإخبارية أن تحذيرات شديدة صدرت في ولايات فلوريدا وواشنطن وكاليفورنيا وغيرها، فيما تم الإبلاغ عن معاناة عدد من الأمريكيين من حروق من الدرجة الثالثة، جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت خدمة الطقس الأمريكية من احتمال تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة، بما يشكل خطراً كبيراً على الصحة قد يؤدي إلى الموت، وذلك وسط توقعات بأن يسجل ما يعرف باسم (وادي الموت) في ولاية كاليفورنيا وهو أحد أكثر الأماكن حرارة في العالم 54 درجة مئوية، وهو ما يقترب من أعلى درجة حرارة تم تسجيلها بشكل موثوق على كوكب الأرض.

وفي كندا المجاورة تستمر حرائق الغابات التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، وقضت على ما يقارب 10 ملايين هكتار من الأراضي حتى الآن.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى اجتياح موجات حر شديدة لبلدان ومناطق مختلفة من العالم، منها الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

التغيرات المناخية تسببت بارتفاع درجات الحرارة وحدوث فيضانات خلال العام الجاري

واشنطن-سانا كشفت دراسة حديثة أن ظواهر الطقس شديد السوء بدءا من الموجات الحارة إلى الأمطار …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved