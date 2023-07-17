التربية تصدر نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة والثانوية الشرعية والمهنية لعام 2023

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية الشرعية والمهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) لعام 2023 .

وقال وزير التربية الدكتور دارم طباع في مؤتمر صحفي: “بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 66.33 بالمئة وفي الفرع الأدبي 68.68 بالمئة”.

وأضاف الوزير طباع: “حصل 33 طالباً وطالبة على العلامة التامة بالفرع العلمي منهم 13 طالباً من اللاذقية وفي الفرع الأدبي كانت أعلى علامة 2698 درجة وهي من محافظة اللاذقية والمرتبة الثانية 2692 درجة من محافظة ريف دمشق والمرتبة الثالثة من محافظة حمص وحصلت على 2681 درجة”.

وأوضح وزير التربية أن نسبة النجاح في الثانوية الشرعية بلغت 77.40 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 78.28 بالمئة والصناعية 67.82 بالمئة والتجارية 68.37 بالمئة.

يتبع..

أسماء الطلبة الأوائل في الفرع العلمي:

أسماء الطلبة الأوائل في الفرع الأدبي: