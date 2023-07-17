عرض فيلم المخدوعون ضمن فعاليات أيام غسان كنفاني الثقافية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ضمن فعاليات أيام غسان كنفاني الثقافية التي تنظمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأكاديمية دار الثقافة عرض في صالة ليالينا بحي الرمل الجنوبي اليوم فيلم المخدوعون.

ويروي الفيلم المستمد من قصة الكاتب غسان كنفاني رجال تحت الشمس قصة ثلاثة فلسطينيين من أعمار مختلفة قرروا الهروب من الواقع الذي يعيشونه في فلسطين، حيث يتعرضون للخداع لمرات عديدة من قبل المهربين الذين يسلبونهم أموالهم ويتركونهم في الصحراء إلى أن يلتقوا بسائق صهريج يعمل على الحدود ليقوم بنقلهم داخل الصهريج ويلقوا حتفهم من الحر داخله ليطلق غسان كنفاني صرخة مدوية من خلال هذه الرواية يقول فيها: “لماذا لم تدقوا جدران الصهريج” والذي يشير فيه إلى ضرورة المقاومة.

وأوضح ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللاذقية رباح طبيل في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الفعالية إحياء الذكرى الواحدة والخمسين لاستشهاد الثائر والكاتب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورئيس تحرير مجلة الهدف غسان كنفاني الذي استشهد 1972 عن عمر يناهز 36 عاماً قدم خلالها العديد من الأعمال الأدبية والفكرية وكان له دور كبير في انتشار الأدب الفلسطيني.

وأشار محمد الحسين المسؤول الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أن الفكرة من الفيلم هي رفض مبدأ الخلاص الفردي وأنه لا يوجد خلاص فردي من دون خلاص جماعي.

وأوضح الناقد الفلسطيني أحمد هلال أن عرض هذا الفيلم جاء لإحياء ذكرى غسان كنفاني والرموز الثقافية الفلسطينية وتأتي دلالة هذا الإحياء بأهمية أكبر كونها على أرض سورية التي قاومت الغزاة وتصدت للإرهابيين وصمدت لتكون هذه الدلالة هي انتصار سورية وفلسطين في قضية واحدة.

علاء ابراهيم

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