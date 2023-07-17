الإسباني ألكاراز يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس

لندن-سانا

توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وجاء تتويج ألكاراز بالبطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بنتيجة 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4.

وبهذا التتويج ضمن ألكاراز الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غداً وجرد ديوكوفيتش من لقبه الذي توج به العام الماضي وحرمه من فرصة معادلة السويسري روجر فيدرر كأكثر من توج بلقب ويمبلدون بـ 8 مرات.

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